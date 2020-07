Foggia, GdF e polizia nella sedi Inps: acquisiti atti relative a pensioni e indennità erogate

Questa mattina polizia e guardia di finanza, su delega della procura foggiana, si sono recati presso la sede Cml Inps in via Gramsci e poi in quella principale di via della Repubblica. Durante i controlli e le ispezioni, sarebbero stati acquisiti atti relativi a pensioni e indennità erogate.

In merito alle notizie circa i presunti controlli all'Inail, a Foggiatoday il direttore della sede territoriale Michele Lorenzelli, precisa che si tratta di una notizia non vera. "Non c'è nessuna attività di indagine penale in corso presso la sede Inail di Foggia"