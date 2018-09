Dall'uso del telefono alla guida all'eccesso di velocità: automobilisti nel mirino con 'Hunt Offender'

Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri, i servizi di controllo del territorio finalizzati all’accertamento del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada nell’ambito dell’operazione 'Hunt Offender'.

Oltre 1.500 i veicoli controllati. Contestate, complessivamente, 336 infrazioni tra le quali 14 per mancato uso della cintura di sicurezza, 6 per l’uso del telefono cellulare alla guida, 7 per circolazione senza documenti, 1 per mancanza di copertura assicurativa, con relativo sequestro amministrativo del veicolo, 8 per mancata revisione del veicolo, 59 per eccesso di velocità, 171 per la violazione delle norme in materia di sosta, 5 per violazione di altre norme di comportamento. L’operazione, verrà effettuata con cadenza settimanale.