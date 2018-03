La polizia dichiara guerra ai "furbetti del furto" sui treni: tolleranza zero a Pasqua e nei ponti di primavera

La polizia ferroviaria incrementa i controlli sui treni e sulle tratte del Compartimento PolFer per la Puglia, Basilicata e Molise, predisponendo controlli ad alto impatto sopratutto nel periodo delle festività pasquali e per i ponti di primavera, durante i quali si prevedono e maggiori afflussi di viaggiatori in ambito ferroviario.

Nel dettaglio verrà aumentato il numero delle pattuglie in stazione nelle giornate in cui è atteso un maggior afflusso di viaggiatori, potenziati i servizi a bordo dei treni, particolarmente quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura, impiegato personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno.

Ancora verrà rafforzato il dispositivo di pattugliamento lungo le linee ferroviarie e intensificati i servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni. Nel periodo delle festività pasquali e per i ponti di primavera la Polizia Ferroviaria, a livello nazionale, disporrà giornalmente in media di 1.500 operatori, 750 pattuglie in stazione ed a bordo treno, assicurando la presenza su oltre 300 treni; 45 saranno i servizi antiborseggio in abiti civili sia in stazione che a bordo treno. 85 i pattugliamenti lungo le linee ferroviarie e 20 i servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.

Sono già in atto servizi straordinari di controllo, in particolare, nell’ultima giornata di alto impatto “Operazione Stazioni Sicure”, per il Compartimento per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, sono stati controllati 25 scali, 2 deposti bagagli, 256 bagagli al seguito e 680 persone sospette. Elevate 3 sanzioni amministrative e sequestrati 2,4 grammi di hashish.