Polizia Locale nei luoghi della 'movida': raffica di multe, daspo urbano per parcheggiatore abusivo

Polizia Locale nei luoghi della 'movida' foggiana: raffica di multe agli automobilisti indisciplinati, beccati due parcheggiatori abusivi, uno dei quali destinatario di Daspo Urbano..

Nella serata di sabato 22 febbraio, gli agenti della Polizia Locale di Foggia in assetto S.A.D., ha effettuato intensi controlli finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada nei luoghi della movida foggiana.

In tutto, sono state 62 le infrazioni accertate e sanzionate dagli agenti per violazioni relative alla sosta, al mancato uso delle cinture di sicurezza ed irregolarità nei documenti di circolazione. Sanzionati anche due parcheggiatori abusivi presso la Città del Cinema e in Piazza Martiri Triestini, dove all'abusivo è stato contestata anche la violazione alla Legge 48/2017 con relativo ordine di allontanamento dalla zona ("Daspo Urbano") per 48 ore.