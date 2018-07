Posti di blocco e arresti burrascosi tra fughe pericolose, cadute, aggressioni

E’ di tre persone arrestate in flagranza di reato il bilancio degli ultimi controlli e operazioni di servizio condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola.

Cade con il motorino, controllato nascondeva droga

Il primo a finire in manette è stato Hili Vlad, cl. '97, incensurato di origini romene ma da tempo residente a Cerignola. Era da parecchio che i militari del posto erano sulle sue tracce perché a bordo del suo scooter, alla vista dei militari, fino ad allora era riuscito sempre a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce, salendo sui marciapiedi o andando controsenso nei vicoli cittadini.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno finalmente capito il motivo delle fughe del giovane. Caduto con il motorino nell'ennesimo tentativo di sfuggire al controllo di una pattuglia, è stato bloccato e perquisito.

Addosso, oltre a 70 euro, aveva un quantitativo di 12 dosi di circa quattro grammi di cocaina e una stecca di hashish di tre, mentre nel suo appartamento c'erano piante di marijuana dell’altezza di circa 40 cm.

Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare un eventuale altro locale dove il giovane potrebbe custodire ulteriore stupefacente. Sottoposto agli arresti domiciliari , risponderà del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Fuga pericolosa, non aveva la patente

L'Aliquota Radiomobile del NORM ha arrestato Giuseppe Di Modugno, cl. '80, pregiudicato cerignolano, per resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. a cui è sottoposto. L’uomo, sprovvisto di patente perché revocata, alla vista della pattuglia si era dato alla fuga, determinando un inseguimento che si era concluso dopo alcuni chilometri, durante i quali i militari erano rimasti a vista del fuggitivo che, per le vie del centro, più volte aveva rischiato di investire anche alcuni pedoni. La fuga si è poi conclusa con l’arresto dell’uomo che, bloccato, è stato ammanettato e condotto prima in caserma e poi agli arresti domiciliari.

Scappa e aggredisce i militari, era scaduta l'assicurazione

Analogo episodio quello in cui è finito in manette Fabio Girolamo Monopoli, cl. '82, anch’egli pregiudicato di Cerignola. L’uomo, a bordo di un’autovettura sprovvista di assicurazione, fermato per un controllo dai militari della Stazione di Cerignola, in grave stato di alterazione psicofisica si è scagliato violentemente contro i militari che, dopo il vano tentativo di portarlo alla calma, non hanno potuto far altro che ammanettarlo e dichiararlo in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari, è anche stato denunciato a piede libero per guida sotto l’effetto di stupefacenti e di sostanze alcoliche.