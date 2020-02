Senza cintura, ubriachi o sotto effetto di stupefacenti: carabinieri incastrano automobilisti indisciplinati, fioccano le multe

La città di San Pio setacciata dai carabinieri. Lo scorso fine settimana, infatti, i militari della Compagnia di San Giovanni Rotondo, nel corso di opportuni servizi di controllo straordinario del territorio, che interessavano anche l’area internazionale del Santuario di San Pio, hanno accertato numerose violazioni penali e amministrative.

I controlli, in particolare, erano finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, al controllo della circolazione stradale, al contrasto del fenomeno dei “parcheggiatori abusivi”, al controllo di persone sottoposte agli arresti domiciliari, prevenzione e repressione di reati in genere.

Nel dettaglio delle attività, sono state accertate due violazioni penali (ritiro della patente e sequestro del veicolo) correlate alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nei confronti di un soggetto il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente e per questo motivo sanzionato per uso personale, e una donna che veniva sorpresa alla guida con un tasso alcolemico pari a mg. 1.80 a fronte di un limite massimo consentito di 0.80 mg.

Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà un giovane di San Giovanni Rotondo in possesso di un coltello di genere vietato; sono state elevate 19 contravvenzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e per la forte velocità con 2 carte di circolazione ritirate, 2 patenti di guida ritirate e 2 automezzi sequestrati; infine, a seguito di reiterata violazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza accertata nell’ultimo biennio a carico di due persone, è stata proposta la sospensione della patente di guida alla Prefettura e Motorizzazione di Foggia.