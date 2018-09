Automobilisti indisciplinati, 'Hunt offender' colpisce ancora': altri 370 pizzicati a commettere infrazioni

L'operazione "Hunt Offender" continua a pizzicare gli automobilisti indisciplinati per le strade di Foggia. I controlli, che già nelle scorse settimane hanno prodotto numeri importanti, sono proseguiti nella giornata del 27 settembre, con l'obiettivo di accertare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Nel dettaglio, sono stati controllati circa 900 veicoli e sono state contestate, complessivamente, 370 infrazioni. Tra queste, 12 per mancato uso della cintura di sicurezza; una per l’uso del telefono alla guida; sei per circolazione senza essere accompagnati dai documenti di guida; tre per mancanza di copertura assicurativa, con relativisequestri amministrativi dei veicoli.

Ancora, quattro per mancata revisione del veicolo; 39 per eccesso di velocità; 298 per la violazione delle norme in materia di sosta; 6 per violazione di altre norme di comportamento; 1 per occupazione abusiva di suolo pubblico. L’operazione, verrà effettuata con cadenza settimanale.