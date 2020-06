Foggia, riecco i 'pattuglioni': stazione e quartiere ferrovia al setaccio dei cani antidroga

Cani antidroga in azione nella stazione ferroviaria di Foggia e nel cosiddetto quartiere ferrovia. In corso serrati controlli antidroga, con i 'pattuglioni' misti di polizia, guardia di finanza e polizia locale, con l'ausilio delle unità cinofile delle fiamme gialle. Controllate diverse persone e avventori dello scalo ferroviario cittadino. Resta alta l'attenzione nel contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

