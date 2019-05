Il Premier Conte torna alle 'Superiori': consegnerà i diplomi agli studenti del liceo in cui conseguì la Maturità

San Marco in Lamis prima, al liceo Pietro Giannone per la consegna dei diplomi agli studenti. Poi visita ai laboratori di Orti Urbani Makerspace di Manfredonia e rientro a San Giovanni Rotondo per i 100 anni della BCC