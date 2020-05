278 medici, infermieri e oss contagiati in Puglia. Immuni al virus 8 ospedali su 31. I tamponi in 20 laboratori privati

Sono 278 gli operatori sanitari contagiati in Puglia, 100 i tecnici e gli amministrativi. Insieme rappresentano poco meno dell'1% del personale in servizio negli ospedali della Regione e comunque meno del 10% dei contagiati totali delle sei province.

Il 41% sono medici, di questi il 12% è rappresentato dalla platea dei medici di base, mentre il 3% da quella delle guardie mediche. Il 4% è il personale che lavora negli ambulatori territoriali, il 2% lavora nelle postazioni del 118. Novantuno sono invece i dirigenti medici positivi. Gli infermieri contagiati sono 110, di cui 77 lavorano in ospedale, otto nel 118 e 12 negli ambulatori territoriali

Il dato si riferisce però al 30 aprile scorso. Più del 50%, precisamente 196 persone, ha contratto il virus tra il 16 e il 31 marzo. Meno di un terzo, 60 operatori sanitari, un mese dopo nelle settimane che vanno dal 16 al 30 aprile.

In otto delle 31 strutture sanitarie pubbliche non si sono registrati contagi. Saranno invece 20 i laboratori privati in Puglia in cui sarà possibile fare i tamponi, che si aggiungono ai 14 pubblici.