Omicidio Perillo: disposta la consulenza psichiatrica per D'Angelo, l'assassino reo-confesso di Roberta

Come già richiesto nell'immediatezza dei fatti dall’avvocato difensore, è stata disposta la consulenza psichiatrica per Francesco D’Angelo, 37enne di San Severo, reo-confesso per l’omicidio di Roberta Perillo, di 5 anni più giovane, uccisa lo scorso 11 luglio nella sua abitazione di via Rodi.

“Siamo in attesa degli esiti della consulenza disposta dal pm come atto ripetibile”, spiega l’avvocato Michele Curtotti a FoggiaToday, di ritorno dal carcere di Lecce, dove D’Angelo è stato trasferito già da alcuni giorni per ricevere cure e assistenza nel reparto psichiatrico della casa circondariale leccese.

“Adesso dobbiamo solo attendere”, continua il legale. “Il consulente (il professore Roberto Catanese, docente di psicopatologia forense presso la facoltà di Medicina dell’Università di Bari, ndr) avrà a disposizione dai 60 ai 90 giorni per esprimersi circa lo stato mentale dell’uomo”. I risultati della consulenza - totale o parziale incapacità di intendere e volere, o la lucida consapevolezza nell’azione - incideranno sull'andamento e sugli esiti del processo.