Video | La GdF di Foggia premia i suoi finanzieri: ecco i nomi e la consegna degli encomi

Attendere un istante: stiamo caricando il video...



ENCOMIO SOLENNE: TENENTE COLONNELLO MASSIMILIANO TIBOLLO, SOTTOTENENTE PASQUALE DI LORENZO.

ENCOMIO SEMPLICE APPUNTATO SCELTO UMBERTO INCECCA, APPUNTATO SABATINO CATUOGNO, IN FORZA AL NUCLEO POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI FOGGIA;

CONSEGNA L’ENCOMIO: SUA ECCELLENZA IL PREFETTO DI FOGGIA, DOTTOR MASSIMO MARIANI

“““COMANDANTE E MILITARI IN FORZA AD UN NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, CONFERMANDO IL POSSESSO DI ECCELLENTI QUALITÀ TECNICO-PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVANO DETERMINANTE APPORTO PERSONALE NELLA PREDISPOSIZIONE DI COMPLESSE E ARTICOLATE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA VOLTE AL CONTRASTO DELLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE. L’ATTIVITÀ INVESTIGATIVA – CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO CRIMINALE A CARATTERE TRANSNAZIONALE, DEDITO SIA ALL’IMPORTAZIONE DALL’ESTERO, IN TOTALE EVASIONE D'IMPOSTA, DI ALCOL DA DESTINARE AL CONSUMO NEL TERRITORIO NAZIONALE SIA ALLA CESSIONE DI GASOLIO AGRICOLO DI PROVENIENZA ILLECITA, A SOGGETTI PRIVI DEI PRESCRITTI REQUISITI – SI CONCLUDEVA CON LA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 21 SOGGETTI, DI CUI 1 TRATTO IN ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO, CON IL SEQUESTRO DI OLTRE 125 MILA LITRI DI GASOLIO AGEVOLATO E CIRCA 136 MILA LITRI DI ALCOL, NONCHÉ CON LA CONSTATAZIONE DI UN’ACCISA EVASA, RELATIVA A TUTTO IL PRODOTTO SEQUESTRATO, PER CIRCA 1,6 MILIONI DI EURO. FOGGIA, LUGLIO 2016 – MAGGIO 2017”””.

ENCOMIO SEMPLICE: LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI LEONARDO DE LUCA, MARESCIALLO EUGENIO GRIMALDI, VICEBRIGADIERE FERNANDO DE MEO, IN FORZA ALLA COMPAGNIA DI SAN SEVERO.

CONSEGNA L’ENCOMIO: IL PROCURATORE AGGIUNTO DOTTORESSA FRANCESCA ROMANA PIRRELLI

“““MILITARI APPARTENENTI ALLA COMPAGNIA DI SAN SEVERO, EVIDENZIANDO IL POSSESSO DI OTTIME DOTI PROFESSIONALI ED INVESTIGATIVE, PREDISPONEVANO ED ATTUAVANO, FORNENDO DETERMINANTE APPORTO PERSONALE, UN ARTICOLATO DISPOSITIVO DI CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. II CICLO OPERATIVO, PROTRATTOSI ININTERROTTAMENTE PER TRE GIORNI E SVILUPPATO MEDIANTE L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ D’INTELLIGENCE ABBINATA ALLE CLASSICHE TECNICHE DI OSSERVAZIONE, PEDINAMENTO E CONTROLLO, SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO IN FLAGRANZA DI TRE SOGGETTI, NONCHÉ CON IL SEQUESTRO DI 12 KG. DI EROINA E DI 3 AUTOVETTURE. SAN SEVERO (FG), 22/24 LUGLIO 2017”””

ENCOMIO SEMPLICE: LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI FRANCESCO SCIARRILLO, BRIGADIERE CAPO SALVATORE VOCALE, VICEBRIGADIERE VINCENZO DI LAURO IN FORZA AL GRUPPO DI FOGGIA.

CONSEGNA L’ENCOMIO: IL QUESTORE DI FOGGIA, DOTTOR MARIO DELLA CIOPPA.

“““MILITARI IN FORZA AL GRUPPO DI FOGGIA, EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVANO DETERMINANTE APPORTO PERSONALE, NELL’ESECUZIONE DI UN’OPERAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI E AL TRAFFICO DI REPERTI ARCHEOLOGICI. L’ATTIVITÀ SI CONCLUDEVA CON LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI N. 4 SOGGETTI, DI CUI 2 TRATTI IN ARRESTO, E CON IL SEQUESTRO DI 20 ARMI DA FUOCO, 123 CARTUCCE DI VARIO CALIBRO E CIRCA 350 REPERTI DI VARIE EPOCHE DAL NOTEVOLE INTERESSE STORICO ED ARCHEOLOGICO. FOGGIA E CERIGNOLA, 26/27 SETTEMBRE 2017”””

ENCOMIO SEMPLICE: LUOGOTENENTE CARICHE SPECIALI LEONARDO COCO, APPUNTATO SCELTO QUALIFICHE SPECIALI LEONARDO VECCHIARINO, APPUNTATO SCELTO GIUSEPPE INGRASSIA IN FORZA AL GRUPPO DI FOGGIA.

CONSEGNA L’ENCOMIO: IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI, COLONNELLO MARCO AQUILIO

“““MILITARI IN FORZA AL GRUPPO DI FOGGIA, EVIDENZIANDO ELEVATE QUALITÀ TECNICO-PROFESSIONALI E SPICCATO SPIRITO DI OSSERVAZIONE ED INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVANO DETERMINANTE APPORTO PERSONALE NELL’ESECUZIONE DI UNA COMPLESSA E DELICATA ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE CONSENTIVA DI SVENTARE UNA RAPINA A MANO ARMATA CON SEQUESTRO DI PERSONA. L'INTERVENTO SI CONCLUDEVA CON IL RECUPERO DI UN TIR CARICO DI 10.360 KG. DI SIGARETTE DEL VALORE DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO, E IL SUCCESSIVO RINVENIMENTO DELL’AUTOVETTURA UTILIZZATA DAI MALVIVENTI, CON A BORDO IL CONDUCENTE DELL’AUTOARTICOLATO E L’ADDETTO ALLA VIGILANZA PRECEDENTEMENTE SEQUESTRATI. SAN SEVERO (FG), 31 LUGLIO 2017”””.

ENCOMIO SEMPLICE: VICEBRIGADIERE ANGELO COSTA, VICEBRIGADIERE ANTONIO MADDALUNO, APPUNTATO SCELTO CLEMENTE PARRELLA IN FORZA AL GRUPPO DI FOGGIA.

CONSEGNA L’ENCOMIO: IL SINDACO DEL COMUNE DI FOGGIA DOTT. FRANCO LANDELLA

“““MILITARI IN FORZA AL GRUPPO DI FOGGIA, EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVANO DETERMINANTE APPORTO PERSONALE NELL’ESECUZIONE DI COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E PATRIMONIALI NEI CONFRONTI DI UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA ALL'USURA E ALLE ESTORSIONI. L'ATTIVITÀ, COMPLESSIVAMENTE SVOLTA, SI CONCLUDEVA CON LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 30 RESPONSABILI E CON IL SEQUESTRO PREVENTIVO, FINALIZZATO ALLA CONFISCA, DI 65 IMMOBILI, 4 IMPRESE COMMERCIALI E 11 AUTOMEZZI, PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 2,5 MILIONI DI EURO. FOGGIA, MAGGIO 2014 – GIUGNO 2017.”””.