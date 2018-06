Traffico di droga, 17 condanne per l'operazione 'Red Eagles': 18 anni e 6 mesi al capo clan Gerardo Fucci

Condanne a pena tra i tre e 18 anni di reclusione nei confronti di 17 presunti affiliati a tre diverse organizzazioni armate di narcotrafficanti, di cui due con basi a Cerignola e Trani e una in Albania.

La sentenza, è stata emessa dal gip del Tribunale di Bari nell'aula 'bunker' di Bitonto al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. In base alle indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Dda di Bari, i due gruppi criminali si affidavano a compagini criminali albanesi per l'acquisto della marijuana ed erano in collegamento con componenti di Camorra campana e N'drangheta (a Milano) per la Cocaina. Per gli inquirenti vi sarebbero stato anche contatti con organizzazione salentine e baresi.

Tra i condannati vi sono i pluripregiudicati Gerardo Fucci - a capo dell’omonimo agguerrito clan della criminalità organizzata cerignolana - al quale sono stati inflitti 18 anni e 6 mesi di reclusione e Angelo Aruanno (12 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione); referenti dei due gruppi criminali che procuravano la droga dall'Albania. Nove anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per Alessandro Amato, esperto chimico che aveva allestito un vero e proprio laboratorio dove era in grado di trasformare chimicamente, dalla forma liquida a quella solida, la cocaina trafficata.