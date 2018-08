Sognavano il 'colpo della vita': condannati i 5 cerignolani che volevano svaligiare caveau svizzero

Condannati i cinque cerignolani della banda che sognava di svaligiare il caveau della società di trasporto valori ‘Loomis’ di Chiasso, in Svizzera, il 26 febbraio scorso. Doveva essere il ‘colpo della vita’; sono stati invece condannati con pene per complessivi 16 anni di reclusione.

Secondo quanto riportato da TicinoNews, il giudice Amos Pagnamenta ha ben motivato la sentenza: “Quando dicono che fantasticavamo sui milioni, mentono. Sapevano della presenza del denaro, perché c’era una talpa". Infatti, nel caveau, c’erano 50 milioni di franchi. Per il colpo, era stata messa su una vera e propria impresa criminale, con 18 persone - arruolate tra Cerignola, Foggia e Bari - pronte a fare cartello per l’obiettivo comune. Al punto da 'investire' circa 40mila euro per materiale ed equipaggiamento propedeutico al furto.

Il processo ha interessato i cinque di Cerignola arrestati in flagranza di reato la notte del colpo sventato. Si tratta di Teodato De Vitti, di 40 anni e Loreto Tricarico di 52, entrambi condannati a 3 anni e 6 mesi; di Federico Mancini, di 27 anni e di Savino Zagaria, di 50, entrambi condannati a 3 anni e 3 mesi; infine, 2 anni e 6 mesi per Fabio Natale Tressante, di 40 anni. La Corte delle assisi criminali di Mendrisio è convinta che la banda abbia tentato di svaligiare la Loomis già nel dicembre dello scorso anno, condannando quattro degli imputati per duplice tentato furto semplice, cui si sommano i reati di danneggiamento e violazione di domicilio.