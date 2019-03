Tangente in un pacco di biscotti al sindaco di Cerignola: condannato Bonassisa, rinviato a giudizio Biancofiore

In merito alla nota vicenda relativa al rifiuto, da parte del sindaco di Cerignola, di una tangente da 20mila euro contenuta all’interno di una scatola di biscotti, Rocco Bonassisa è stato condannato a 1 anno, otto mesi e 26 giorni. Gerardo Biancofiore è stato invece rinviato a giudizio. L'udienza si terrà il 29 maggio prossimo.

Il “regalo”, lo ricordiamo, fu consegnato al sindaco da Bonassisa in persona per conto (a dire dello stesso) del presidente Ance Gerardo Biancofiore, con il quale l’imprenditore aveva presentato un progetto congiunto per la costruzione e gestione del sesto Lotto della discarica Forcone-Cafiero al Consorzio SIA Foggia 4, nel quale il Comune di Cerignola risulta capofila.