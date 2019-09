Molestie su due studentesse (una di 15 anni), condannato a 6 e 3 mesi docente del Conservatorio a Foggia: "Ha rovinato mia figlia"

Condannato a 6 anni e 3 mesi di reclusione e interdetto in perpetuo “dai pubblici uffici e da qualunque ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno”. Questa la sentenza in primo grado emessa dal Tribunale di Foggia, lo scorso martedì 17 settembre, nei confronti di un docente oggi 55enne, titolare di un corso d’insegnamento al Conservatorio di Foggia, e accusato di molestie nei confronti di due studentesse.

La vicenda risale agli anni scolastici 2011/2012 e 2013/2014. Letto il dispositivo di sentenza, monta la rabbia della madre di una delle due ragazze: “Ha rovinato la vita di mia figlia, aveva solo 15 anni”, denuncia la donna a FoggiaToday – Ora non riesce più a vivere a Foggia. Se ci sono altre studentesse vittime di quest’uomo devono denunciare e parlare, non tenersi tutto dentro”. Il processo, celebrato con rito ordinario, ha visto coinvolte due ragazze-vittime e numerose testimonianze.

“Da allora, mia figlia ha abbandonato la musica, le mancavano altri due anni di studio e si sarebbe diplomata", continua la donna. "Ora invece non ha più fiducia di nessuno. A causa di questa vicenda ha avuto anche disturbi alimentari, per i quali è stato necessario anche il ricovero in un clinica specializzata. Sono una madre infelice e delusa dalla giustizia italiana. Mi rincuora solo sapere che non potrà più insegnare (è stato interdetto in perpetuo, ndr). Forse ci sono altre ragazze, come mia figlia, che non parlano e continuano a farsi del male”.