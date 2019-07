Accusato di violenza sessuale su una paziente, infermiere condannato a 4 anni. Il difensore: "Caso di mala giustizia"

E’ stato condannato a quattro anni di reclusione, l’infermiere di 59 anni, impiegato presso l’ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, e accusato di violenza sessuale nei confronti di una paziente.

E' questa la sentenza di primo grado emessa dal gup del Tribunale di Foggia Carlo Protano, al termine del processo con rito abbreviato. “Non condividiamo il responso del giudice”, spiega a FoggiaToday il legale difensore dell’uomo, l'avvocato Angelo Pio Gaggiano. L'uomo, dipendente da vecchia data dell'ospedale di San Pio, fu arrestato nel dicembre dello scorso anno, a seguito della denuncia della vittima.

“Abbiamo raccolto testimonianze, ascoltato oltre 20 persone nei reparti di Chirurgia Toracica e Chirurgia Addominale e abbiamo raccolto il parere tecnico di un medico legale che riconduce la manovra effettuata sulla paziente (la cui versione dei fatti mostra numerose contraddizioni) ad una ‘pratica sanitaria prevista dal protocollo".

"Ovvero - puntualizza Gaggiano - il mio assistito si è limitato ad espletare quanto previsto in caso di occlusione intestinale mediante clisteri evacuativi". Manovre che, però, l'accusa classifica come violenza sessuale, aggravata per lo stato di subordinazione della vittima. " Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza e poi ricorreremo in appello. Riteniamo di essere dinanzi ad un caso di mala giustizia”, conclude l'avv. Gaggiano. A seguito della vicenda, l'infermiere è stato licenziato.