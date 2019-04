Rapina in una farmacia agricola, dipendenti sequestrati e malmenati: 6 anni e 6 mesi per due uomini della banda

Un anno fa, seminarono il panico all'interno di una farmacia agricola in via Bari, a Foggia, dove sequestrarono i due dipendenti e per razziare interi colli di concimi e fitofarmaci.

Ora due uomini della banda - Luigi Morelli di 55 anni ed Emilio D'Amato di 45, entrambi arrestati in flagranza dalla squadra mobile di Foggia, con l'accusa di rapina, lesioni, sequestro di persona e porto e detenzione illegale di arma - sono stati condannati dai giudici del Tribunale di Foggia a 6 anni e 6 mesi di reclusione ciascuno.

Una pena ridotta, rispetto a quanto richiesto dal pm (rispettivamente 12 anni 6 mesi e 11 anni e 6 mesi), poichè i due avrebbero parzialmente ammesso le proprie responsabilità. Ovvero: sapevano di dover prendere parte ad una grossa azione di furto, con altre 5 persone; e mentre loro erano all'esterno dell'attività, caricando la refurtiva in un furgone, ignoravano ciò che accadeva all'interno (la violenta rapina, con tanto di lesioni e sequestro ai danni dei dipendenti). Per questo i legali difensori avevano chiesto, per entrambi, il minimo della pena per il reato di furto.

Secondo quanto accertarono, all'epoca dei fatti, gli inquirenti, i cinque rapinatori, sotto la minaccia dell’arma, hanno immobilizzato i due dipendenti della farmacia agricola con delle fascette da elettricista, malmenando con il calcio di una pistola uno di essi, che aveva tentato di reagire, provocadogli lesioni guaribili in 15 giorni. I rapinatori, dopo avere sottratto dalla cassa la somma di 600 euro, hanno iniziato a caricare all’interno dei mezzi con cui erano giunti (un Fiorino e un Ducato Daily) numerosissimi cartoni contenenti vari fitofarmaci per un valore economico di 70.000 euro.