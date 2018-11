Adolescenti con la pistola, a San Severo: 11 anni e 1 mese per l'omicidio di Mario Morelli

Giunge a conclusione la vicenda giudiziaria relativa all’omicidio del giovanissimo Mario Morelli, il 16enne di San Severo, ucciso il 6 ottobre 2016, in una sparatoria tra adolescenti avvenuta in pieno centro cittadino. Dell’omicidio (e del ferimento di un altro adolescente) è stato accusato il coetaneo Felice Salvatore, oggi maggiorenne.

Salvatore è stato condannato ad 11 anni e 1 mese di reclusione: la Cassazione, infatti, ha riformulato il verdetto in seguito ad un errore nel calcolo della condanna, accordando di fatto uno sconto di pena rispetto a quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio. A riassumere la vicenda è l’avvocato Matteo Tenace che, con il collega Massimo Roberto Chiusolo, ne ha assunto la difesa nel processo con rito abbreviato.

Salvatore (figlio di Nicola Salvatore, esponente della criminalità locale, e di Isabella Rotondo, entrambi assassinati il 24 maggio dello scorso anno) era stato condannato in primo grado a 16 anni carcere, poichè non venne riconosciuta l’aggravante della premeditazione. In appello, poi, venne meno quella dei futili motivi ed il verdetto fu di 12 anni. Da ultimo, la Suprema Corte ha ricalcolato la condanna chiudendo il cerchio.

La vicenda creò grave allarme sociale nella cittadina dell’Alto Tavoliere. Alla base del litigio, una ragazza contesa da vittima e assassino, ovvero la sorella del ragazzo ferito. Prima l'avvertimento di girare alla larga, poi il litigio; infine la sparatoria. Fondamentali, per la svolta alle indagini, sia le dichiarazioni rese dal giovane ferito che le immagini delle telecamere presenti in zona, che hanno ripreso Salvatore proprio nell’atto di impugnare la pistola. Sul posto, gli agenti della squadra mobile di Foggia e i colleghi del commissariato cittadino repertarono quattro bossoli calibro 9x21.