Marijuana da essiccare in casa, 40enne giudicato per direttissima: condannato a 2 anni (pena sospesa)

E’ stato condannato a 2 di reclusione (con pena sospesa, quindi libero e non gravato da alcuna misura cautelare), Viktor Khomiak, 40enne di origine ucraina e residente ad Ascoli Satriano, giudicato ieri mattina, per direttissima, dinanzi al giudice del Tribunale di Foggia.

L’uomo, difeso dall’avvocato di fiducia Potito Marucci, del Foro di Foggia, era stato arrestato dai carabinieri di Melfi, in flagranza di reato, perché trovato in possesso di 322,3 grammi di marijuana contenenti 23,73 grammi di principio attivo puro (pari a 949 dosi medie giornaliere). Lo stupefacente sequestrato era sistemato in una apposita stanza, al piano superiore della sua abitazione, adibita all’essiccazione della sostanza.