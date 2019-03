La Asl di Foggia lancia l'allarme: concorsi e avvisi pubblici deserti e posti vacanti, istituito un Comitato di Crisi

“Arruolare quelle categorie di specialisti ormai introvabili quali anestesisti, ortopedici, radiologi, medici di Pronto Soccorso, psichiatri è una delle preoccupazioni principali di questa Direzione Generale. Per farlo, stiamo utilizzando tutti gli strumenti che la legge mette a nostra disposizione”. Il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla informa sulle procedure concorsuali, avviate o già concluse, dall’Area gestione Risorse Umane aziendale.

Le procedure messe in atto negli ultimi tre anni sono circa centotrenta tra mobilità, concorsi e avvisi pubblici, portate avanti nonostante le poche risorse umane disponibili.

A dicembre si è concluso il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 specialisti in Ortopedia: la domanda è stata presentata da 22 candidati di cui 21 sono stati ammessi alle procedure concorsuali. Alle prove si sono presentati 6 candidati dei quali 5 sono risultati vincitori, il sesto idoneo. Dei 5 vincitori, solo uno ha accettato l’incarico ed è stato assegnato a Manfredonia, dove, in quel momento, c’era una maggiore necessità, poiché vi erano in servizio due ortopedici in tutto. Gli altri quattro vincitori si sono riservati di dare la propria disponibilità. Al professionista risultato idoneo l’Area di competenza sta chiedendo la disponibilità a subentrare all’incarico.

Per quanto concerne la disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Pronto Soccorso) è stato bandito il concorso per 5 posti a tempo indeterminato. In 27 si sono candidati, 17 sono stati ammessi, ma le prove sono andate deserte. I posti, pertanto, sono rimasti vacanti.

Concluso anche il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di otto specialisti in Anestesia. Dei 33 candidati, tutti ammessi, si sono presentati alle prove in 9. Degli 8 vincitori, sono stati assunti 6, tutti già dipendenti a tempo determinato. Un settimo ha rinunciato all’incarico. L’ottavo ha dato disponibilità verbale ad entrare in servizio dalla seconda metà di aprile.

Per quanto concerne la disciplina di Radiodiagnostica, è stato bandito un concorso per 3 posti a tempo indeterminato. La commissione esaminatrice si insedierà il prossimo 20 marzo. Sono giunte 61 domande. Tutti i candidati sono stati ammessi.

L’Azienda ha bandito concorsi anche per l’assunzione di 1 specialista nella disciplina di Medicina Trasfusionale: sono giunte 29 domande, i candidati sono stati tutti ammessi alle prove.

In merito agli altri concorsi banditi (7 posti per Psichiatria, 2 posti per Gastroenterologia, 6 per Ginecologia, 3 per Patologia Clinica, 1 posto per Chirurgia Generale, 7 per Medicina Interna, 10 per Cardiologia, tutti a tempo indeterminato) si è in attesa del risorteggio delle commissioni esaminatrici, in quanto i componenti nominati, provenienti da tutte le regioni d’Italia, hanno sempre rifiutato l’incarico.

Per quanto riguarda il concorso Pediatria, lo scorso 8 marzo l’Azienda ha pubblicato un nuovo bando aumentando il numero dei posti a tempo indeterminato da 6 a 11. Il concorso, inoltre, è stato aperto anche ai medici iscritti all’ultimo anno del corso di Specializzazione i quali, però, potranno essere assunti solo al conseguimento del titolo, ai sensi della legge n.145 del 30 dicembre 2018.

La Direzione prevede di riaprire allo stesso modo i concorsi nelle aree maggiormente critiche così da permettere a più candidati, anche specializzandi, di parteciparvi.

La carenza di medici è una piaga dell’intero Sistema Sanitario Nazionale. Le stime parlano di circa 25mila medici pronti al pensionamento tra il 2019-2021, quota destinata a raggiungere le 52mila unità entro il 2025: in pratica il 50% degli attuali professionisti.

In particolare, si prevede che, nel 2025, mancheranno in tutto: 4.180 medici di Pronto Soccorso, 3.323 pediatri, 1.828 internisti, 1.395 anestesisti, 932 psichiatri.

Già attualmente, la Puglia ha a disposizione circa 15mila medici in meno rispetto ad altre regioni quali l’Emilia Romagna. Nonostante ciò, riesce a raggiungere buoni risultati nella erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

La carenza dei medici, inoltre, non è l’unica criticità a cui le Aziende Sanitarie devono far fronte.

Sotto organico sono anche i servizi amministrativi. Carenza che la Direzione della ASL Foggia ha cercato di tamponare in questi anni arruolando funzionari e dirigenti amministrativi a tempo determinato, collocati nelle aree più critiche, tra cui proprio la Gestione delle Risorse Umane.

Per far fronte a tutte queste criticità, la ASL ha istituito un Comitato di Crisi, coordinato dal Direttore Sanitario e costituito da dirigenti medici dei Presidi Ospedalieri aziendali, che quotidianamente collaboreranno con la Direzione Generale nella ricerca delle soluzioni più appropriate.