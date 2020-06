Tavoli e sedie all'aperto, il Comune viene incontro ai gestori dei locali: chiuse alcune strade del centro storico (nel weekend)

Fase 3 a Foggia. Il Comune di Foggia viene incontro ai titolari delle attività, appena ripartite dopo il lockdown, e lo fa con una nuova ordinanza che dispone la chiusura al traffico veicolare di alcune strade cittadine.

Una chiusura in via sperimentale per consentire alle attività del centro storico di sistemare tavolini, sedie e ombrelloni amovibili "tenuto conto delle richieste pervenute dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico, di occupazione di suolo pubblico anche sulle sedi stradali adiacenti le proprie attività, a titolo gratuito, come tra l’altro previsto dal D.L. 'Rilancio'", si legge nell'ordinanza.

A partire dalle ore 20 saranno chiuse al traffico - con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata - via Dante (solo nel tratto che va da Corso Cairoli a Corso Garibaldi), via Noto e Vico Ciancarella, "per consentire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei giorni 12, 13 e 14 giugno prossimi, nella fascia oraria compresa dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. Le attività devono essere esercitate nel rigoroso rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio e delle norme igienico-sanitarie".