GdF piomba al Comune di Apricena: in corso ricerca e acquisizione di documenti 'dubbi' negli uffici della tecnostruttura

Le Fiamme Gialle tornano nel Comune di Apricena. Dalle prime ore di questa mattina, infatti, gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia stanno acquisendo numerosi documenti presso diversi uffici della tecnostruttura del Comune di Apricena.

Sulle operazioni in corso vige il più stretto riserbo da parte degli inquirenti. Non è chiaro, al momento, se siano coinvolte anche ditte e aziende vincitrici di appalti o aggiudicatarie di lavori per conto dell’Amministrazione comunale. Dalle prime informazioni raccolte, l’attività - delegata dalla Procura della Repubblica di Foggia - è finalizzata a comprovare la sussistenza di irregolarità o elementi in merito a varie ipotesi di reato.

Non è la prima volta che le Fiamme Gialle ‘bussano’ al Comune di Apricena: era già successo nel luglio del 2018 (con una seconda tranche nel dicembre dello stesso anno), quando i finanzieri acquisirono numerosi documenti presso diversi uffici della tecnostruttura del Comune e di altri enti col fine, all'epoca, "di comprovare la sussistenza di reati contro la pubblica amministrazione commessi da soggetti appartenenti a vario titolo all'amministrazione comunale".