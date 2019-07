Morto dopo un brutale pestaggio, Donato avrebbe compiuto 27 anni. Il papà: "Vorrei tornare a casa e trovarti"

Avrebbe compiuto 27 anni, oggi, Donato Monopoli. Ma la sua famiglia e i suoi amici possono ricordarlo solo attraverso la preghiera e con la celebrazione della prima messa del mattino, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Cerignola.

Donato, infatti, non c’è più. Il ragazzo fu vittima di un violento pestaggio, lo scorso ottobre, all’interno di una pizzeria disco-bar alla periferia di Foggia. Il giovane, le cui condizioni erano apparse sin da subito gravissime, è deceduto dopo alcuni mesi di agonia, all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era ricoverato in stato di coma, proprio a causa delle conseguenze di quella notte.

La città, che si è compattata con il movimento ‘Giustizia per Donato’, si stringe attorno alla famiglia Monopoli, che - oggi più che mai - soffre per la perdita di un figlio e di un fratello. “Oggi è un giorno speciale. É il tuo compleanno figlio mio ed è il primo che viviamo separati”, scrive la mamma. “Mi sento talmente impreparata ad averti distante; ricordo il giorno in cui sei nato e l'emozione che ho provato quando ti ho preso per la prima volta in braccio. 27 anni fa ti ho donato la vita e tu hai reso speciale la mia”.

Il dolore fa capolino nelle parole del papà: “Vorrei tornare a casa e ancora una volta, almeno una volta, trovarti. E poter piangere quello che ho dentro, che sento, che non ti ho detto, che mi sembrava non ci fosse niente da dire quando c'eri, perché c'era tutto. Vorrei tornare a casa ancora una volta, almeno una volta, e trovarti. E poter piangere tutto quello che è cambiato, tutto quello che senza te è andato perso”.