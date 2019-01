AUDIO | Commissione antimafia al Comune di Manfredonia, Riccardi tranquillo: "Non mi sento chiamato in causa"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Sono sereno e tranquillo". Così Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia, alla notizia dell'insediamento della commissione d'indagine prefettizia."Ci notificano la richiesta di una serie di atti dal 2010 ad oggi, cosa posso dire: io sono sereno, tranquillo, metteremo a disposizione tutto per valutare serenamente quanto in questo comune è accaduto. Non posso dire altro, non c'è una constestazione puntuale ma generica. Io credo di aver fatto le cose sempre nel rispetto delle regole".