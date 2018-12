Un nuovo commissariato di polizia a San Severo: sindaco e prefetto firmano la convenzione

Importante sottoscrizione questa mattina presso la Prefettura di Foggia. Il sindaco di San Severo Francesco Miglio e il Prefetto Massimo Mariani hanno firmato la convenzione per la costituzione del diritto di superficie di un suolo di proprietà comunale nei pressi del Comando della Polizia Locale in Via Terranova a beneficio del Ministero dell’Interno che realizzerà in tempi brevi il nuovo commissariato della Polizia di Stato e quello per il Distaccamento della Polizia Stradale.

“E’ stato un momento importante per la nostra comunità proprio alla vigilia delle festività – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore alla Sicurezza Michele Del Sordo – abbiamo così concluso positivamente un lungo iter burocratico avviato nei mesi scorsi. Ringrazio il signor Prefetto per la grande collaborazione e ribadiamo ancora una volta con i fatti concreti che quest’Amministrazione ha messo in campo ogni strategia utile avente come obiettivo sicurezza, rispetto di norme e regole ed il vivere in maniera civile. La costruzione del nuovo commissariato consoliderà la presenza delle forze di polizia sul nostro territorio e rafforzerà ordine e vivibilità nella nostra San Severo”.

A seguito della sottoscrizione della convenzione ora Il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Napoli redigerà il progetto. Ricordiamo che il finanziamento messo a disposizione dal Ministero ammonta a 3 milioni e mezzo di euro.