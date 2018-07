Dalla memoria di Luigi e Aurelio Luciani al risveglio di una comunità: un anno dopo quel maledetto 9 agosto

Dalla memoria di Luigi e Aurelio Luciani al risveglio di una comunità: a un anno da quel terribile 9 agosto, San Marco in Lamis ricorderà i due agricoltori innocenti vittime della guerra di mafia, con un momento di raccoglimento presso il monolito a forma di Tau dedicato a entrambi e inaugurato il 12 novembre 2017 presso la stazione dismessa della città dei due conventi, luogo in cui Luigi e Aurelio furono strappati alla vita perché testimoni scomodi dell'agguato mortale di Mario Luciano Romito e di suo cognato o per uno scambio di persona.

L'appuntamento è il 9 agosto prossimo alle 8.15 con la commemorazione e la deposizione delle corone. Alle 18.30 ci sarà la celebrazione eucaristica presso presso la chiesa dell'Annunziata presieduta dall'arcivescovo mons. Vincenzo Pelvi mentre alle 19.45, in piazza Madonna delle Grazie, si terrà l'incontro 'Riflessioni ad un anno dalla strage'. L'evento è organizzato da Coldiretti, Libera, Casa Nostra e dal Comune di San Marco in Lamis