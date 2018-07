VIDEO | 75 anni fa la morte, la paura e il dolore: così Foggia ricorda le vittime dei bombardamenti

Foggia non dimentica quel 22 luglio del 1943, quando sotto le bombe degli alleati morirono 7643 foggiani, molti dei quali rimasero intrappolati in un sottopassaggio della stazione ferroviaria. Questa mattina la città ha commemorato alla presenza delle istituzioni, i cittadini che persero la vita in quel triste giorno.