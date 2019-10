Comune sciolto per mafia, dopo il "terremoto" Metta scende in piazza per incontrare Cerignola

Dopo la lunga e accorata auto-difesa in diretta social, Franco Metta scende in piazza per un pubblico comizio durante il quale affronterà le motivazioni che hanno sancito lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa.

"Mi hanno fatto fuori", aveva commentato a caldo il sindaco di Cerignola dopo il "verdetto" del Consiglio dei Ministri che ieri stabilito lo scioglimento del Comune e il successivo commissariamento. Metta, però, non si arrende - "Sono pulito, ritornerò!", ha annunciato - e dà appuntamento ai suoi concittadini domenica mattina, alle ore 12, davanti alla villa comunale.