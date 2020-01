Il 'The Guardian' si interessa (sbagliando) alla Mafia foggiana. Il commissario Antiracket: "Guardassero a casa loro"

"Sui giovani bisogna investire, spiegargli delle cose e ascoltarli. Hanno tanto da chiederci e da dirci. Io penso che sia sbagliato accollare fin da adesso il destino del Paese. Dobbiamo essere noi a portarli sulla strada migliore". È quanto dichiarato dal Commissario nazionale antiracket e antiusura per il Governo Annapaola Porzio, al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, tenutosi stamani presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia, organizzata in collaborazione con il Rettore dell'Unifg e il Direttore dell'Ufficio scolastico provinciale.

La Porzio ha anche commentato l'articolo sulla mafia foggiana che The Guardian ha pubblicato nella giornata di ieri: "Foggia città mafiosa? Non siamo soli ad avere problemi, li abbiamo condivisi col resto del Paese e con l'Europa. Ma è il caso che ognuno guardi a casa propria".

Sui giovani e il problema culturale si è espresso anche il Rettore Pierpaolo Limone: "C'è problema culturale, e lo stiamo affrontando attraverso processi formativi in atto. Abbiamo intenzione di intensificare gli interventi formativi, abbiamo progetti importanti che porteremo avanti nei prossimi mesi".