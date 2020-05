"Ciò che è accaduto è intollerabile". Il prefetto sposta a San Severo il comitato per l'ordine pubblico: "Irresponsabili!"

"Ciò che è accaduto a San Severo è intollerabile. Irresponsabili sono stati i comportamenti dei promotori e partecipanti alla manifestazione non autorizzata con accensione di ‘batterie’, in questo momento di grande sensibilità, dove, come noto, sono vietati gli assembramenti di ogni genere. Assolutamente inaccettabili i messaggi circolati via facebook all'indirizzo del primo cittadino di San Severo”.

Questa la ferma condanna del prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, in merito a quanto accaduto a San Severo. La vicenda sarà domani al centro di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in via straordinaria a San Severo. “La presenza dello Stato, domani, presso la casa comunale, vuole rappresentare un forte e deciso richiamo alla necessità del rispetto delle regole che presiedono all'ordinato svolgimento della vita della comunità e l'impegno delle istituzioni tutte in tale direzione”, continua Grassi.

“Sono certo che questo impegno sarà sostenuto da tutte le forze del territorio, nessuna esclusa, che intendono tracciare con le loro sistematiche azioni percorsi di legalità che rendono l'azione delle istituzioni più forte di coloro che vi si oppongono”. All'incontro, che si svolgerà alle 11.00, parteciperanno il sindaco Francesco Miglio ed i vertici delle forze di polizia. La riunione segue i comitati già realizzati nell'immediatezza dei fatti, e sarà occasione per fare l'ulteriore punto di situazione sulle vicende che hanno caratterizzato il centro sanseverese in questi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vicende per le quali il prefetto ha già espresso una ferma condanna sia per gli assembramenti che si sono evidenziati in relazione ad una manifestazione non autorizzata e con divieto di detenzione, trasporto ed accensione di materiali pirotecnici e ancor di più per le frasi intmidatorie rivolte al sindaco Miglio che hanno determinato il prefetto ad adottare stringenti misure di tutela nei suoi confronti.