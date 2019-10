Famiglie foggiane in piazza contro le baby gang e i fenomeni di violenza: "La città può farcela"

È nata da poco, ma i primi risultati sono già incoraggianti. Lo conferma la raccolta firme tenutasi ieri in pieno centro. Il Comitato Genitori per Foggia fa sul serio e chiede un incontro col Prefetto, per trovare le giuste soluzioni atte a contrastare il sempre più preoccupante spirale di violenza che nelle ultime settimane è esplosa nella città. Due i punti di raccolta, Corso Vittorio Emanuele e nei pressi del Bar 2000 in via Duomo. In entrambi i casi la risposta della città è stata soddisfacente.

"1400 firme circa, in un solo giorno. A queste firme vanno ancora aggiunte quelle raccolte presso il Bar 2000. Dobbiamo ancora finire di contare, ma la giornata di ieri è stata straordinaria. Una partecipazione unica. 1400 storie che ci fanno sentire ancor più responsabili di continuare con il nostro impegno", dichiarano i componenti del neonato comitato.

"La città soffre e soffre enormemente. Noi del Comitato Genitori per Foggia vogliamo trasformare tutta questa sofferenza in speranza. Foggia può farcela. Noi siamo la maggioranza, la gente per bene è di più".