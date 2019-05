Proiettile calibro 9 contro palazzina in via Pescheria: chi è il destinatario dell'intimidazione?

Un colpo di pistola è stato esploso la scorsa notte, in pieno centro storico, a Foggia. Il fatto è successo in via Pescheria, dove il proiettile (calibro 9) si è conficcato nel portone di una palazzina di tre piani.

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Squadra Mobile di Foggia che, sul posto, hanno recuperato un'ogiva. Al momento non è ancora chiaro il contesto dell'intimidazione, tantomeno a chi fosse rivolta. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere presenti in zona.