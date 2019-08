Colpi di pistola contro il salone di un parrucchiere: grave intimidazione in via Pietro Nenni

Colpi di pistola contro la saracinesca del salone di un parrucchiere, a Foggia. Amaro risveglio, questa mattina, per il titolare dell'attività in via Pietro Nenni, a Foggia.

Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno esploso (verosimilmente nel corso della notte) alcuni colpi di pistola all'indirizzo della saracinesca dell'attività. L'accaduto è stato scoperto questa mattina, al momento dell'apertura. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Foggia, che hanno repertato alcuni bossoli sul marciapiede. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.