Allarme cocaina tra gli autotrasportatori: beccato autista di un mezzo, sosta a Cerignola per rifornirsi della droga

Un arresto per possesso di 20 dosi di cocaina e due denunce a piede libero. E' il bilancio dell'operazione congiunta degli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Bari Sud e Trami

Due equipaggi della Polizia Stradale, appresa della notizia che autotrasportatori del posto in partenza o di rientro per lavoro, si fermavano spesso a Cerignola al fine di acquistare sostanze stupefacenti, in particolar modo cocaina consumata verosimilmente durante le ore di lavoro, hanno predisposto un presidio mirato e assistito allo scambio tra l'autista di un mezzo e un giovane pregiudicato cerignolano classe 1993 trovato con la droga addosso e il denaro provento dell'attività illecita.

"Grazie alla continua presenza su strada e alla costante dedizione degli uomini della Polizia Stradale del Compartimento Puglia, ancora una ulteriore sferzata è stata inferta all’allarmante fenomeno del consumo di stupefacenti da parte di autisti e conducenti professionali, contribuendo alla sicurezza della circolazione stradale"