Il premier Conte è cittadino onorario di Candela: "E' un paese incantato, qui gli anni più belli della mia infanzia"

Il premier Giuseppe Conte è cittadino onorario di Candela. "Sono emozionato", ha esordito il Presidente del Consiglio. "Candela è il paese della mia infanzia, dei ricordi spensierati, il paese incantato dove tutto appariva misterioso e stupefacente".

Subito dopo il conferimento della cittadinanza onoraria - "per il legame indelebile con la cittadina in cui con l'amata famiglia ha trascorso gli anni dell'infanzia" si legge nella motivazione - il premier ha inaugurato la "Casa di Babbo Natale" allestita nel suggestivo Palazzo Ripandelli, una attrazione per grandi e bambini, che ogni anno richiama migliaia di visitatori.