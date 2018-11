Treni bloccati da alcune ore: cavi della rete elettrica divelti dal pantografo di un Regionale

21.50 - Da Termoli i treni diretti al Centro-Nord sono appena ripartiti

Treni bloccati in entrambi i sensi di marcia tra Termoli e Montenero ormai da alcune ore, precisamente dalle 17.50.

Tante le segnalazioni giunte in redazione da parte dei numerosi passeggeri bloccati a bordo dei convogli ferroviari da e per Foggia.



Un treno regionale avrebbe divelto alcuni cavi dell'alimentazione elettrica con il pantografo. Questa la causa dell'improvviso disservizio che sta creando notevoli disagi tra i viaggiatori.



Proseguono quindi gli interventi dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare gli impianti e consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.



La circolazione fra Termoli e Montenero è quindi ancora attualmente sospesa. Trenitalia comunica che sono stati richiesti autobus sostitutivi.



A breve il servizio dovrebbe riprendere su un solo binario. I tecnici lavoreranno tutta la notte per ripristinare la normale circolazione dei treni.