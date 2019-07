Rubate e date alle fiamme: trovate altre 12 carcasse di auto nei casolari alla periferia di Foggia

Ieri pomeriggio gli agenti dell'Uffico Prevenzione e Soccorso Pubblico impregnati in continui servizi di controllo del territorio ed in particolare delle aree rurali di periferia, in ragione dell'attuazione dei servizi di prevenzione disposti con ordinanza del questore di Foggia, in alcuni casolari di Borgo Mezzanone hanno rinvenuto 12 carcasse di auto bruciate.

Dagli accertamenti svolti sul telaio di una delle carcasse ritrovate si constatava che quel veicolo era stato rubato nei giorni scorsi in provincia di Bari, mentre sulle restanti 11 carcasse sono in corso ulteriori accertamenti resi difficoltosi dal fatto che sono completamente carbonizzati.

Soltanto poco meno di tre settimane fa, il 6 luglio, nello stesso luogo, erano state trovate 66 carcasse di auto cannibalizzate e bruciate, per le quali è stata accertata la provenienza furtiva, atteso che sono state rubate nelle province di Foggia, Bari, Potenza e Campobasso.

Inoltre i poliziotti hanno notato che il posto era assiduamente frequentato e usato per smembrare autovettura. Da una ispezione più accurata veniva recuperata una ricetrasmittente e numerose centraline di varie marche e modelli celate dietro cumuli di terra.