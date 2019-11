Alcol a minori, serve 'cicchetto' a ragazza 13enne ma non fa i conti con la polizia locale: beccato esercente di Foggia

Nella serata di ieri sabato 9 novembre 2019, nell'ambito dei servizi di controllo interforze alla movida foggiana, personale della Polizia Locale in abiti civili con il supporto di agenti in divisa, ha effettuato controlli mirati ad attività commerciali che somministrano bevande alcoliche. Nella circostanza, gli agenti accertavano che un commerciante di un locale in pieno centro, aveva appena servito un "cicchetto" ad una 13enne. Nei confronti dell'esercente si procedeva alle successive attività di rito mentre la minore veniva lì affidata al proprio genitore.