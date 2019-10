Controlli anti baby gang a Foggia: forze di polizia nei luoghi della movida, riflettori puntati sulle 'cicchetterie'

Alla luce dei recenti gravi episodi di violenza avvenuti in città soprattutto a tarda sera, la Questura di Foggia - i cui poliziotti nelle scorse ore hanno individuato il 17enne che in Largo degli Scopari ha aggredito il cliente di una pizzeria - ha predisposto un rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio per il contrasto del fenomeno 'baby gang', in vista delle imminenti festività.

In particolare, nelle serate del 31 ottobre, in cui si festeggia Halloween, nonché 1 e 2 novembre, saranno effettuati dei controlli più robusti, con un dispositivo interforze che prevede la presenza di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, nonché Agenti della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine.

I servizi saranno effettuati in tutte le zone del centro storico con maggior affluenza di persone, al fine di contrastare ogni forma di illegalità, nonché i luoghi della 'movida', ossia i luoghi di frequentazione da parte di adolescenti, con particolare attenzione alle 'cicchetterie'. Saranno impiegati diversi uomini delle forze di polizia che opereranno, sia in forma appiedata che con l’utilizzazione di autovetture d’istituto.