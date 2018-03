Shock in via Lenotti: metaldeide nel cibo per avvelenare cani e gatti

Bocconcini di cotenna infarciti di metaldeide, velenoso composto chimico che in più di un’occasione ha mietuto vittime tra gli animali, stati trovati ieri pomeriggio e questa mattina in via Monsignor Giuseppe Lenotti. Dei due incresciosi episodi, l’ennesimo in città, se ne sta occupando l’associazione ‘Guerrieri con la coda’ nella persona del presidente Anna Rita Melfitani, che ha consegnato quanto rinvenuto presso l’istituto zooprofilattico e poi ha presentato un esposto ai carabinieri.

Dalle pagine di FoggiaToday, Melfitani lancia un appello alla cittadinanza: “Prestate molta attenzione perché l’esposizione del metaldeide può rappresentare un pericolo per i bambini. Se vedete movimenti e soggetti strani o trovate cibo avvelenato fate foto e video e allertate le associazioni animaliste e le forze dell’ordine. Dobbiamo sconfiggere certe barbarie, ma serve la collaborazione di tutti”