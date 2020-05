La parola fine dopo 11 anni di teatro, musica e cultura. Virus e crisi "chiudono" lo 'spazio off': "Impossibile andare avanti"

A comunicarlo - durante il trasloco del materiale e del pianoforte - è la titolare Paolo Marino con un video postato su Facebook. "Oggi tocca allo spazio off, i costi sono elevati, non ci sono agevolazioni per le associazioni culturali, ci rendiamo conto che portare avanti una struttura del genere con dieci e venti persone è impossibile. Ahimé si chiude anche questo capitolo"