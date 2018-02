Chiusura scuole: le precisazioni del sindaco di Foggia

Con un post pubblicato su Facebook il sindaco di Foggia Franco Landella spiega ai cittadini i motivi per i quali non è stata emanata un’ordinanza di chiusura delle scuole del capoluogo dauno per la giornata di martedì 27 febbraio 2018. Già nel pomeriggio il primo cittadino si era visto costretto a smentire la fake news fatta circolare su una presunta ordinanza di chiusura delle scuole.

Le spiegazioni del sindaco di Foggia

E’ opportuno fare chiarezza sulle competenze relative alla chiusura delle scuole in caso di problemi legati alle basse temperature, come sta accadendo in queste ore a Foggia. Il Sindaco può dare questa disposizione per i disagi legati alla circolazione stradale solo nel caso che questi siano certificati da comunicazioni delle autorità competenti.

Attualmente, però, queste comunicazioni non esistono e, in più, non c’è un particolare Allerta Meteo da parte delle strutture preposte (il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia), quindi una ordinanza di chiusura non avrebbe fondamento valido. In caso di condizioni incompatibili con l’attività scolastica, come la bassa temperatura nelle aule e nei locali degli istituti, gli stessi dirigenti scolastici possono disporre la chiusura temporanea delle scuole, oppure segnalare al dipartimento di prevenzione della Asl di Foggia, la situazione; in tal caso, la ASL solleciterebbe al Sindaco, quale massima autorità sanitaria del territorio, l’ordinanza di chiusura.

In conclusione, è ancora opportuno precisare, dati tutti i commenti formulati sull’onda della disinformazione e della preoccupazione che si leggono sui social, che le competenze sui sistemi di riscaldamento degli istituti scolastici sono di pertinenza del Comune per quanto riguarda gli istituti di istruzione dell’infanzia, primari (scuole elementari) e secondari inferiori (scuole medie), mentre appartengono all’Amministrazione provinciale riguardo agli istituti secondari superiori.