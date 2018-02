La scuola è inagibile e il sindaco di Cagnano la chiude: ma a scioperare sono gli alunni delle superiori

Il 13 febbraio il sindaco Claudio Costanzucci avvisava la cittadinanza di un’ordinanza di inagibilità parziale della scuola media secondaria di primo grado ‘N. D’Apolito’ di via Dante Alighieri (ad esclusione della porzione in cui è ubicata la biblioteca e degli uffici amministrativi). Ne ordinava quindi l’immediato sgombero delle aule, la chiusura della biblioteca e il trasferimento degli uffici amministrativi entro trenta giorni.

Decisione presa in conseguenza dei risultati contenuti nella relazione finale dello studio di ingegneria che ha effettuato i rilievi diagnostici sulla vulnerabilità statico-sismica dell'edificio e in accordo con l'UTC comunale: “I dati preoccupanti sulle condizioni statico-sismiche dell'edificio emersi dalla relazione, hanno indotto la mia coscienza di uomo e padre i doveri d'ufficio che competono al sindaco, ad adottare un provvedimento grave ma indispensabile per la salvaguardia degli alunni e del personale scolastico che lavora in questa scuola. La decisione però sembra non aver trovato il parere favorevole degli alunni delle scuole superiori, che questa mattina si sono recati in Comune in segno di protesta. Temono loro di essere trasferiti per far spazio agli alunni delle medie.

Questo l’avviso del primo cittadino pubblicato sul sito istituzionale e quindi le dovute spiegazioni. “In accordo con il Presidente della Provincia avv. Francesco Miglio, il Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo "N. D'Apolito" prof. Francesco Damianoiocolo e il Dirigente Scolastico del Liceo "De Rogatis- Fioritto" prof. Francesco Donataccio, abbiamo deciso di trasferire tutte le attività scolastiche nelle aule libere del liceo locale. Oggi pomeriggio si è svolto un primo sopralluogo ufficiale, per valutare l'ampiezza e l'idoneità degli ambienti che accoglieranno gli alunni e il personale scolastico. Dopo le comunicazioni di rito e gli adattamenti del caso, si procederà all'immediato trasferimento degli arredi e dei materiali, per allestire adeguatamente i nuovi ambienti con quanto necessita alle attività didattiche ed amministrative”

Pur consapevole dei disagi che tale spostamento potrà provocare, sono convinto che le professionalità presenti nella scuola, Dirigente Scolastico in testa, renderanno meno traumatico il trasloco e metteranno gli studenti in condizione di riprendere le attività didattiche nel più breve tempo possibile e senza grossi problemi. Nel ringraziare quanti si stanno prodigando in queste ore per rendere più agevole tale cambio di sede, voglio tranquillizzare gli alunni e le rispettive famiglie sul fatto che l'Amministrazione comunale porrà grande attenzione a questa vicenda, facendo in modo che la nuova collocazione sia appropriata e che soprattutto non resti definitiva, A tale proposito voglio anticipare che l'Amministrazione ha già presentato a! MIUR un progetto per la ricostruzione ex novo del plesso inagibile.