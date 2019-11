Custode non apre il parcogiochi della villa, famiglie riportano i bimbi a casa. Landella: "Inaccettabile, verrà sanzionato"

"Mi scuso con i bambini, e le loro famiglie, che questa mattina non hanno potuto usufruire del parco giochi ubicato nella villa comunale. Chi si è reso responsabile di questo disservizio verrà a breve sanzionato perché barattare richieste lavorative sulla pelle dei più piccoli non è accettabile". Così il sindaco di Foggia questa mattina su Facebook dopo le segnalazioni giunte da alcune famiglie che questa mattina sono state costrette a fare marcia indietro e a tornare a casa.

Sembrerebbe che il custode non abbia aperto in segno di protesta perché, pare, nei giorni scorsi abbia chiesto a più riprese di rivedere la sua posizione lavorativa. Il dipendente comunale avrebbe sostenuto di aver comunicato alla tecnostruttura la chiusura odierna ma non avrebbe consegnato le chiavi.

Domani a Palazzo di Città ci sarà una riunione tra i dirigenti per valutare l'opportunità di aprire o meno un procedimento sanzionatorio a suo carico.