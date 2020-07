Gallerie chiuse a Mattinata, Anas cambia idea: lavori sospesi l'8 luglio, si riprenderà dopo l'estate

Nuovo cambio di programma per quanto concerne i lavori sulla SS688 'Variante di Mattinata' per i quali Anas aveva predisposto la chiusura di tre gallerie fino a venerdì 10 luglio, data nella quale era prevista la fine dei lavori.

Ebbene, a distanza di poche ore dalla prima comunicazione, con una nuova nota, la società del Gruppo Fs Italiane ha deciso di proseguire i lavori fino a mercoledì 8 luglio, per poi riaprire il tratto in entrambe le direzioni. Come spiega l'azienda la decisione arriva "al fine di contenere i disagi al traffico durante la stagione estiva". E quindi si sta procedendo solo alla "esecuzione di alcune attività improrogabili di messa in sicurezza degli impianti". Gli altri interventi di ammodernamento dell'impianto di illuminazione all'interno delle gallerie 'San Benedetto', 'Papone' e 'Sperlonga', riprenderanno dopo l'estate".