Che colabrodo questa Capitanata: chiusa anche la strada provinciale 101

Il dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, Emanuele Bux, con ordinanza n.2/2019 ha disposto la chiusura al traffico della Sp 101 (Quadrivio di Candela – Sant’Agata di Puglia – Accadia), nel tratto compreso tra il km 18+800 (abitato di Sant'Agata di Puglia) e il km 24+400 e l'incrocio con la s.p.100 (Varco di Accadia), per cedimento del piano viabile, “che si manifesta espressamente al km 20+200 e al km 24+000 che interessa la quasi totalità del piano viabile”.

Il provvedimento è in vigore dal 4 febbraio 2019, a tutela della pubblica incolumità. Per chi proviene da Candela percorrendo la S.P. 101 il traffico è deviato lungo la provinciale 137 (Bastia - Accadia); per chi proviene dalla S.P. 100 (varco di Accadia), sulla S.P. 101 con direzione verso Accadia.