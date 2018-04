Chieuti, salta in aria bancomat della BpM ma i carabinieri mettono in fuga i malviventi

Fanno saltare in aria il bancomat della Banca Popolare di Milano, ma il colpo sfuma per l'arrivo dei carabinieri, di pattuglia in zona. E' accaduto la scorsa notte, a Chieuti, dove una banda specializzata in furti con esplosivo ha preso di mira lo sportello automatico della filiale di viale Aldo Moro, facendolo esplodere con gas acetilene o esplosivo (sono in corso accertamenti tecnici al riguardo).

Il fatto è successo poco dopo l'una della scorsa notte; la deflagrazione è stata potentissima e ha svegliato l'intero quartiere. A mettere in fuga i malviventi - fuggiti quindi a mani vuote - è stato il tempestivo intervento dei militari, incaricati delle indagini del caso. I carabinieri hanno acquisito le telecamere dell'istituto di credito e della zona. Intonso il bottino, ma restano da quantificare i danni causati dall'esplosione.