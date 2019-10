Dormono e cenano a sbafo in un albergo, fuga all'alba senza saldare il conto: presa comitiva di cerignolani

Come riporta il quotidiano d'informazione on line Primonumero cinque cerignolani - si cerca una sesta persona - sono stati denunciati in concorso tra loro per il reato di insolvenza fraudolenta poiché accusati di aver di aver mangiato e dormito in un albergo di Campitello Matese e di essere andati via senza saldare il conto.

I carabinieri di Bojano, dopo la denuncia del proprietario dell'albergo, sono risaliti alla comitiva attraverso alcuni accertamenti sull'utenza telefonica utilizzata per la prenotazione, i filmati del sistema di videosorveglianza interna ed esterna alla struttura ricettiva

Il gruppo aveva prenotato due camere da letto, cenato e bevuto in abbondanza prima di fare una passeggiata e di andare a dormire. Il giorno seguente i sei soggetti avevano fatto perdere le tracce. Quando il proprietario non li ha visti arrivare per colazione ha intuito che qualcosa non andasse. I dubbi si sono trasformati in certezze quando nel parcheggio dell'albergo non vi erano nemmeno più le auto. La vittima è salita nelle camere, trovandole totalmente vuote.