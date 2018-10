Scoperti truffatori: avevano affittato casa villeggiatura fantasma, vacanzieri raggirati da due cerignolani

Con l'accusa di truffa continuata in concorso, i carabinieri hanno denunciato due persone di Cerignola, rispettivamente di 29 e 32 anni, per aver affittato, tramite un annuncio web, un appartamento a Otranto per il mese di agosto.

A sporgere la querela sono stati quattro cittadini residenti in Campania. L'abitazione in questione, però, dopo il pagamento delle caparre tramite un raggiro, è risultata occupata dai proprietari, ignari di tutto. I quattro turisti, residenti tra le province di Napoli e Caserta, si sono dunque ritrovati davanti a una casa di villeggiatura fasulla e non è rimasto loro altro da fare se non rivolgersi alla prima caserma utile.